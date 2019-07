AzTV-nin 61 yaşlı Sevdası illərə meydan oxuyur - FOTO

AzTV-nin keçmiş diktoru Sevda Ağazadə sosial şəbəkədə yeni fotolarını paylaşıb.

Milli.Az ölkə.az-a istinadən bildirir ki, yüzlərlə insanın bəyəndiyi fotolara xeyli də tərif şərhləri yazılıb. İzləyicilər Ağazadənin hələ də baxımlı və gözəl olduğunu qeyd ediblər.

Xatırladaq ki, S.Ağazadə 1985-ci ildən 2000-ci ilə qədər dövlət televiziyasının əsas xəbər buraxılışının aparıcısı olub. Altmış bir yaşlı keçmiş diktor hazırda bu telekanalın "Telefilm" yaradıcılıq birliyində aparıcı redaktor kimi çalışır.

Milli.Az

