Tədbirlərin birində fotokameramıza tuş gələn aparıcı Yeganə Həsənova tamaşaçı zövqündən gileylənib.

Milli.Az bildirir ki, yenicag.az-a açıqlama verən aparıcı insanların şit və səviyyəsiz filmlərə daha çox maraq göstərdiyini bildirib:

"18+ filmlər hər zaman insanları cəlb edir. Nədənsə tamaşaçıların zövqü aşağı düşüb. Baxırsan ki, qurşaqdan aşağı zarafatlara, əxlaqsız, mənasız sözlərə daha çox gülürlər. Biz nəyə güldüyümüzü düşünməliyik".

Videonu təqdim edirik.

