Şəki rayonunda 61 yaşlı kişi intihar edib.

Hadisə rayonun Köndələn kəndində baş verib.

Belə ki, kənd sakini 1958-ci il təvəllüdlü Məharət Rüstəmov özünü qonşusunun həyətində asaraq intihar edib.

İntiharın səbəbi hələlik məlum deyil.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.(Report)

