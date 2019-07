Xalq artisti Mənsum İbrahimov Azərbaycan ordusunun zabiti Ramil Səfərovla fotosunu paylaşıb.

Milli.Az ölkə.az-a istinadən bildirir ki, izləyicilər həm sənətkarı, həm də qəhrəman zabitimizi tərif atəşinə tutublar.

Həmin paylaşımı təqdim edirik.

Milli.Az

