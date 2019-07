Portuqaliyalı məşqçi Joze Mourinyo alman dilini öyrənməyə başlayıb.

Milli.Az qol.az-a istinadən xəbər verir ki, o, "goal.coma"a açıqlamasında bunu gələcək karyerası üçün etmədyini bildirib:

"Bundesliqada işləmək? Mən alman dilini bilmədiyimə görə onu öyrənirəm. İngilis, ispan, fransız italyan və portuqalca danışmağı bacarıram. İndi isə alman dilini öyrənirəm".



Qeyd edək ki, son klubu "Mançester Yunayted" olan Mourinyo ötən ilin dekabr ayından işsizdir.

Milli.Az

