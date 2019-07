Suriyada Bəşər Əsəd rejiminə dəstək verən rus əsgərləri və iran dəstəkli qruplar arasında insident baş verib.

Publika.az xəbər verir ki, İran dəstəkli qruplar Dera bölgəsində rus əsgərlərinə qarşı minalı hücum hazırlayıb.

13 iyulda baş verən hadisə zamanı xəsarət alan olmayıb.

