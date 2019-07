Nepalda təbii fəlakət nəticəsində 65 nəfər ölüb, 38 nəfər itkin düşüb

Nepalda leysan yağışlar və torpaq sürüşməsi nəticəsində ölənlərin sayı 65 nəfərə çatıb.

“Report” RİA “Novosti”yə istinadən xəbər verir ki, bu barədə yerli polis məlumat yayıb.

Məlumatda bildirilib ki, itkin düşüən 38 nəfərin axtarışları davam etdirilir.

Xilasedicilər 1146 nəfəri fəlakət bölgəsindən təxliyyə ediblər. Təbii fəlakət ölkənin 22 rayonunu bürüyüb. Leysan yağışların daha 2 gün yağacağı gözlənilir.

Qeyd edək ki, əvvəlcə hadisə nəticəsində 50 nəfərin öldüyü, 25 nəfərin xəsarət aldığı bildirilib.

Bir müddət əvvəl Nepalın Daxili İşlər Nazirliyi çay sahillərində yaşayanları təhlükəsiz zonalara köçməyə çağırmışdı.



