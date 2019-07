Rusiyanın Kamçatka diyarının Yelozovsk rayonunda “Mi-8” helikopterinin sərt enişi nəticəsində 10 nəfər xəsarət alıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, məlumatı regional fövqəladə hallar idarəsinin mətbuat xidməti yayıb.

Məlumatda bildirilib ki, helikopterin göyərtəsində 7 sərnişin və 3 ekipaj üzvü, texniki yük də olub. Qəzanın nəticələrinin aradan qaldırlıması üçün hadisə yerinə 11 nəfər və 2 texnika cəlb edilib. (Report)

