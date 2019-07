"Qarabağ" - "Partizani" matçının hakimi müəyyənləşdi

UEFA Çempionlar Liqasının I təsnifat mərhələsinin “Qarabağ” – “Partizani” görüşünün hakimlərinin adına aydınlıq gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, iyulun 17-də baş tutacaq görüşə moldovan hakimlər briqadası təyin olunub. Belə ki, oyunda Dmitri Muntyan baş hakim kimi iş başında olacaq.

Ona işində Vladislav Lifçyu, Andrey Bodyan və Aleksandr Tyan kömək edəcək. Şotland Uilyam Yanq hakimlərin işinə qiymət verəcək. UEFA nümayəndəsi isə ingilis Maykl Foster olacaq.



Qeyd edək ki, Mərdəkandakı “Dalğa Arena”da oynanılacaq matç saat 21:00-da başlayacaq.

