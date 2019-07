"Türkiyə Aralıq dənizində təbii qaz ehtiyatı tapıb" - Kipr mediası

Türkiyəyə aid "Fatih" gəmisi 170 milyard kubmetr təbii qaz ehtiyatı tapıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Kipr mətbuatında yazılıb. "Fileleftheros" qəzetində yayımlanan xəbərdə qeyd edilib:

"Türkiyə təbii qaz axtarışlarında geri addım atmayacaq. Türkiyə S-400 raketləri səbəbindən ABŞ-dan gördüyü təzyiqlərə rəğmən geri addım atmadı".

Xəbərdə Avropa Birliyinin Türkiyəyə qarşı sanksiyalar irəli sürüləcəyi bildirilib.

Həmçinin bu gün Kipr Türk Respublikası mediasına açıqlama verən Türkiyə Xarici İşlər naziri Mövlud Çavuşoğlu deyib:

"Kipr iş birliyinə razılaşmasa, Türkiyənin fəaliyyəti davam edəcək. Türkiyə Aralıq dənizində ən uzun sahil xəttinə sahib olan ölkə kimi öz sahillərində haqq və çıxarlarını qərarlı şəkildə qoruyacaq. Türkiyə olaraq əvvəlcədən dediyimiz bütün addımları indi əmələdə göstəririk. Beləliklə, Kiprlilərin Kipr türklərini kənarlaşdıraraq həyata keçirdikləri təktərəfli hidrokarbon fəaliyyətinə əməlimizlə cavab vermiş oluruq. "

.

