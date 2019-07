Türkiyənin ən məşhur xəbər aparıcısı Nazlı Çelikin 11 yaşında qızı olduğunu çox adam bilmir.

Milli.Az ölkə.az-a istinadən bildirir ki, Nazlı sadəcə peşəsi ilə gündəmə gəlməyi üstün tutduğu üçün onun 11 yaşında qızı olduğunu eşidənlər təəccüblənir. Kayra 2008-ci ildə anadan olub.

Nazlı Çelik 1999-cu ildə Burak Öztarhanla ailə qurub. 2008-ci ildə cütlüyün qız övladı dünyaya gəlib. Aprıcı 2012-ci ildə Burakdan boşanıb. Çelik İnstaqram səhifəsində qızı ilə fotolarını paylaşıb.

Milli.Az

