"Serebro" qrupunun keçmiş solisti Olqa Seryabkina "YouTube"da yayımlanan bir verilişin qonağı olub.

Milli.Az ölkə.az-a istinadən bildirir ki, qaydalara əsasən, Olqa günahlarından danışıb. O, etiraf edib ki, bir dəfə gecə vaxtı Moskvanın mərkəzində sekslə məşğul olub.

"Mən bunu ictimai yerlərdə edirdim. Sonra isə düşünürdüm ki, görəsən məni kimsə gördümü?", - deyə Seryabkina etiraf edib.

Milli.Az

