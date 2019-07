Azərbaycanın ən bahalı orta məktəbləri – İllik təhsil haqqı 61 min manat

Müasir dövrdə valideynlər uşaqları üçün təhsilin nə qədər vacib olduğunu bilir və onların ən yaxşı məktəblərdə oxuması üçün çalışır. Azərbaycanda dövlət məktəblərində orta təhsil pulsuzdur. Lakin ölkəmizdə orta təhsil verən pullu lisey və gimnaziyalar var. Bu liseylərdə təhsillə yanaşı qiymətlər də yüksək səviyyədədir.

Metbuat.az siyahı ilə oxucuları tanış edir:



1. Müasir Təhsil Kompleksi

Azərbaycan bölməsi- 12 000

Xarici bölmə- 16 000

2. Bakı Oksford Məktəbi

11 800 AZN- 14 160 AZN arasında dəyişir

3. ABC – Azərbaijan British College

İbtidai təhsil– 15 400 AZN

Orta təhsil– 16 400 AZN

4. “XXI Əsr” Beynəlxalq Təhsil və İnnovasiya mərkəzi

Azərbaycan bölməsi – 8000 AZN

Rus bölməsi- 10 000

İngilis dili- 12 000

5. Sabis Sun İnternational School

İbtidai təhsil-11 500 (əlavə olaraq, transfer üçün 775 AZN, Dərslik 460 Azn, məktəbli geyimi üçün isə 400-500 AZN, qeydiyyat üçün isə 1250 AZN ödəniş etməli olcaqsınız)

Orta təhsil-11 900 (əlavə olaraq, transfer üçün 775 AZN, Dərslik 930 Azn, məktəbli geyimi 400-500 AZN, qeydiyyat üçün isə 1250 AZN ödəniş etməli olcaqsınız)

6. Avropa Azərbaycan Məktəbi

Məktəbəqədər hazırlıq – 7250 AZN

1-4-cü siniflər- 9950 AZN

5-9-cu siniflər– 12 000 AZN

10-11 siniflər- 14 000 AZN

7. “Kaspi” liseyi

Azərbaycan bölməsi üçün

1-4- cü siniflər üçün 6500 AZN

5-11- ci siniflər üçün isə 7000 AZN

Rus bölməsi üçün

1-4- cü siniflər üçün 7200 AZN

5-8- ci siniflər üçün 7700 AZN

Qeyd-1: İbtidai siniflər yuxarı sinif olduqda onlar üçün ödəniş 7000 AZN olacaq.

Qeyd-2: İbtidai siniflər yuxarı sinif olduqda onlar üçün ödəniş 7700 AZN olacaq.

8. Xəzər Universitetinin “Dünya məktəbi”

Azərbaycan, Rus bölmələri üçün

1-9-cu siniflər- 7500 AZN

8-ci sinif- 8000

9-11-ci siniflər- 8500 AZN

İngilis dili bölməsi üçün

1-4-cü siniflər- 9500 AZN

5-9-cu siniflər- 11 000 AZN

İB Diplom Proqramı X-XI siniflər

Dünya məktəbinin şagirdləri üçün – 12 000 AZN

Digər məktəbin şagirdləri üçün – 14 000 AZN

9. Azərbaycan Beynəlxalq Məktəbi (“TISA International School of Azerbaijan”)

P1– 11 480 $

P2– 23 880 $

P3-P8– 36 000 $ (61 min AZN)

M1-M5– 36 000 $

DP1-DP2- 36 000 $

10. “İdrak ” liseyi

1-9- cu siniflər üçün – 7 000 manat

10-11-ci siniflər üçün – 8 500 manat

Sumqayıt filialında – 4 000 manat

11. Baku modern school (MİL lisey)

Azərbaycan bölməsi:

1-4 siniflər- 8500 AZN

5-8 siniflər- 10 000 AZN

9-11 siniflər- 13 000 AZN

İngilis dili:

1-4 siniflər- 10 000 AZN

5-8 siniflər- 13 000 AZN

9-11 siniflər- 15 000 AZN

12. Oxbridge Academy

1-6 sinif- 6 500 USD

7-9 sinif – 7 800 USD

10-11sinif– 9100 USD

12-13 sinif – 11 700 USD

Qeyd edək ki, dünyanın ən nüfuzlu ali məktəblərindən sayılan Harvard universitetində orta illik təhsil haqqı 40 min dollardır.

(Baku.ws)

