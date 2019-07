Bakı. Ceyhun Ələkbərov - Trend:

Bakıda yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Trend-in məlumatına görə, qəza bir qədər əvvəl Zərifə Əliyeva və Rəşid Behbudov küçələrinin kəsişməsində qeydə alınıb.

Bakı Nəqliyyat Agentliyindən (BNA) verilən məlumata görə, hadisə səbəbindən qeyd olunan ərazidə avtomobillərin sıxılığı müşahidə olunur.

