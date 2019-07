Məşhur rus modeli Viktoriya Lopıreva istirahət edir.

Milli.Az ölkə.az-a istinadən bildirir ki, dəniz kənarında istirahət edən model bikində fotolarını sosial şəbəkədə paylaşıb.

Onun izləyiciləri isə fotolara biganə qalmayıblar. Bir çoxları Viktoriyaya tərif dolu rəylər yazsa da, onu tənqid edənlər də olub.

Qeyd edək ki, bu ilin fevral ayında Viktoriyanın Mark Lionel adlı oğlu dünyaya gəlib.

Milli.Az

