"ATV maqazin onlarla" verilişinin aparıcısı Afaq Gəncəli 2-ci dəfə ailə həyatı quracaq.

Milli.Az qaynarinfo-ya istinadla xəbər verir ki, aparıcı bu barədə müəllifi olduğu proqramda danışıb: "Sevgi hamının həyatında var. Məndə də var. Doğrudan da bu yaxınlarda toy olacaq. Çox yaxında".

Qeyd edək ki, əldə etdiyimiz məlumata görə, aparıcının toyu avqustda olacaq.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.