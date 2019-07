Rusiyada minlərlə etirazçı küçələrə çıxıb - FOTOLAR

Moskva Şəhər Məclisi seçimlərində namizədlik üçün topladıqları imzaların qəbul edilmədiyini iddia edən müstəqil namizədlər icazəsiz nümayiş keçirib.

Metbuat.az rus mediasına istinadla xəbər verir ki, Moskva Bələdiyyə binasının qarşısında başlayan, Moskva Şəhər Seçim Komitəsi binasının önündə davam edən nümayişə minlərlə şəxs qatılıb.

Nümayişdə namizədlərdən biri İlya Yaşin, İvan Jdanov, Yuliya Qalyamina və rus müxalif aktivist Aleksey Navalnının qurduğu "Yolsuzluqla Mübarizə Fondu" vəkili Lubov Sobol və bir çox şəxs həbs edilib.

Etirazçılar Moskvada ədalətli seçkilərin keçirilməsini istəyiblər.

