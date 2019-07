Azərbaycanlı xanım Vüsalə Əhmədova hindistanlı Harvinder Sinxlə ailə həyatı qurub.

Milli.Az ölkə.az-a istinadən bildirir ki, 13 ildir evli olan cütlük Hindistanın paytaxtı Dehlidə yaşayır.

AzTV bununla bağlı Dehlidən reportaj hazırlayıb.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.