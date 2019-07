Milli.Az xəbər verir ki, Tarix Əliyev (Tolik) aparıcısı olduğu proqramda gənc müğənni Əhməd Mustafayevə müraciət edib.

Əhməd də, etmə tənbəllik, "ürək sözlərini" efir vasitəsi ilə dilə gətirib:

"Haradasa hə, haradasa yox! "Hə" ona görə ki, addım atıblar, nə isə etmək istəyirlər. "Yox" ona görə ki, sənətlə yox, daha çox qalmaqalnan, boş-boş sənətə aidiyyatı olmayan şeylərlə gündəmə gəlmək istəyirlər".

Məhəmməd Vaqif

Milli.Az

