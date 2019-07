Papua Yeni Qvineyada 6,4 bal gücündə zəlzələ baş verib.

“Report” “Hurriyet”ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-ın Geoloji Araşdırma Agentliyi məlumat yayıb.

Təbii fəlakətin törətdiyi fəsadlarla bağlı hələlik heç bir məlumat yoxdur.



