Bakıda avtomobildən 850 manat pul, bahalı əşyalar oğurlandı

Bakıda avtomobildən oğurluq etmiş şəxs tutulub.

Publika.az Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, Binəqədi RPİ 6-cı PB əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat tədbirləri nəticəsində iyulun 3-də rayon ərazisindəki avtomobillərin birindən 850 manat, noutbuk, sənəd və açarlar oğurlamaqda şübhəli bilinən Bakı şəhər sakini, əvvəllər məhkum olunmuş M.Bağırov saxlanılıb.

Ondan 1 ədəd 100 manatlıq saxta əskinas, 1 ədəd bıçaq və 1,780 qran heroin aşkar edilərək götürülüb.

Araşdırmalar davam etdirilir.

