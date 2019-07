Sayğacın içindən quş yuvası çıxdıqda baxın nə etdi - FOTOLAR

Türkiyənin Ordu bölgəsində yaşayan 3 uşaq anası Hasret Dursun hər kəsə nümunə olacaq bir iş görüb.

Metbuat.az Türkiyə mediasına istinadla bildirir ki, bacısına aid olan kənd evinin sayğaca yuva qurmuş quşun balalarına zərər gəlməsin deyə evin elektrik enerjisini kəsib.

Balalar yuvadan uçana qədər elektrikdən istifadə etməyəcəyini bildirən Hasret Dursun " hazırda yuvada 7 bala var. Yuva sayğacın içində yerləşdiyi üçün balaların zərər görməsindən qorxuram. Bu səbəblə evin elektriyini açmıram" deyib.

