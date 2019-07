Türkiyəli aktrisa İrem Sak sosial şəbəkə paylaşımı ilə diqqət çəkib.

Milli.Az haberler-ə istinadla xəbər verir ki, açıq-saçıq qırmızı libasda foto çəkən aktrisa şəklini şəxsi Instagram hesabına yükləyib.

İzləyiciləri onun fotosuna tərif yağdırıb, gözəl göründüyünü qeyd ediblər.

Fuad

Milli.Az

