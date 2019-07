Məşhur aktrisadan dənizin altında qeyri-adi görüntülər - FOTOLAR

Türkiyəli məşhur aktrisa Bergüzar Korel yay aylarını ailəsi ilə birlikdə Çeşme Alaçatıda keçirir.

Metbuat.az Türkiyə mediasına istinadla bildirir ki, son dövrlərdə "İnstagram"da tez-tez paylaşımlar edən aktrisa ötən gün çimərlik geyimində bir fotosunu hekayə bölməsində paylaşıb.

Bergüzar Korel son olaraq isə dənizin içində çəkdiyi görüntülərini qeyri-adi bir yazı ilə paylaşıb. Aktrisa fotoya gələ biləcək mənfi şərhləri əvvəlcədən özü yazıb.

Məşhur aktrisanın dəniz görüntülərinə minlərlə şərh və bəyənmə gəlib.

