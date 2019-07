Nazir müavini: Rus bölməsində müəllim işləmək üçün 2300 nəfər sənəd verib

Bakı. İlhamə İsabalayeva - Trend:

Bu il ümumtəhsil müəssisələrində müəllim işləmək üçün müraciət edən namizədlərin 2300 nəfəri rus bölməsi üzrə sənəd verib.

Trend-in məlumatına görə, bunu Təhsil nazirinin müavini Məhəbbət Vəliyeva bildirib.

Onun sözlərinə görə, Azərbaycan bölməsinə bir fənn üzrə sənəd verənlərin sayı 2000 nəfər olduğu halda, rus bölməsində bu say 40-dır.

M.Vəliyeva rus bölməsində müəllim işləmək üçün müraciət edənlərin sayının az olduğunu da nəzərə çatdırıb:

"Ötən il müəllim işləmək üçün müraciət edən 51 min namizədin 46 min nəfəri müsabiqəyə buraxıldı. Bu il isə müraciət edən 54 687 nəfər nəfərin 48 204-ü imtahanda iştirak üçün təsdiq cavabı alaraq müsabiqəyə buraxılıb. Müsabiqədə iştirakla bağlı ana dili, ingilis dili, riyaziyyat fənləri üzrə müraciətlər daha çox daxil olub".

İndiyədək 10 fənn üzrə test imtahanının keçirildiyini xatırladan nazir müavini Bakıda müəllim işləmək istəyənlər üçün keçid balının daha yüksək olduğunu da vurğulayıb: "Bakı üçün keçid balı 48-dir. Amma neçə ildir elə ixtisaslar var ki, məsələn, ingilis dili fənni üzrə müəllimlər 52 balla işə qəbul oluna bilmirlər. Çünki bu ixtisas üzrə müraciət edənlər daha yüksək nəticə əldə edirlər".

M.Vəliyeva qeyd edib ki, ötən il ərzində imtahan nəticəsi əsasında təhsil sistemində 12 min nəfər daimi əsaslarla işə qəbul olunub. Onların arasında yerdəyişmə əsasında işə qəbul edilənlər də var.

Qeyd edək ki, bu gün ibtidai sinif müəllimi olmaq istəyən namizədlər imtahan verir.

İmtahanlar iyulun 24-dək davam edəcək.

