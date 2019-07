Azərbaycan millisinin dünya çempionatı üçün heyəti açıqlandı

Çimərlik futbolu üzrə Azərbaycan milli komandası iyulun 17-dən 28-dək Rusiyanın paytaxtı Moskvada keçiriləcək dünya çempionatının seçmə oyunlarında iştirak edəcək.

Milli.Az xəbər verir ki, iyulun 19-da, 21-də və 22-də müvafiq olaraq Ukrayna, İspaniya və Latviya yığmaları ilə qarşılaşacaq Azərbaycan millisinin heyətinə 12 futbolçu dəvət alıb:

Elçin Qasımov

Comərd Baxşəliyev

İlkin Hacıyev

Amid Nəzərov

Orxan Məmmədov

Asif Zeynalov

Ramil Əliyev

Elşad Manafov

Renat Sultanov

Elgiz Kərəmli

Sabir Allahquliyev

Rafiq Kərimov

Milli.Az

