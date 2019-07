Sumqayıtda 17 yaşlı qız intihara cəhd edib.

Milli.Az ölkə.az-a istinadən bildirir ki, 2002-ci il təvəllüdlü G.U. adlı gənc qız sevgilisi ilə mübahisə etikdən sonra Sumqayıt bulvarı ərazisində özünü dənizə ataraq intihara cəhd edib.

Nazirliyin Kiçikhəcmli Gəmilərə Nəzarət və Sularda Xilasetmə Dövlət Xidmətinin dalğıc-axtarış qrupu axtarışlara cəlb olunub, qız xilas edilib.

Hazırda vəziyyəti yaxşıdır.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.