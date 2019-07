Türkiyə şəhid verib.

Publika.az xəbər verir ki, PKK terror təşkilatı Şırnak vilayətinin Beytüşşəbap bölgəsində kustar üsulla hazırlanan partlayıcı vasitəsilə pusqu qurub.

Nəticədə yol təmir-bərpa işlərində çalışan 1 işçi ölüb, 2-si yaralanıb. Yaralılar xəstəxanaya yerləşdirilib.

Türkiyə Silahlı Qüvvələri terrorçuların zərərsizləşdirilməsi üçün əməliyyata başlayıb.

