Xərçəng və QİÇS-in müalicəsini tapan həkim müəmmalı şəkildə öldürüldü – DÜNYA ŞOKDA

Araşdırmaçı həkim Bradstreetin klinikasına basqın edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, onun araşdırmaları götürüldükdən sonra bir çayda ölü tapılıb.

Xərçəng, AİDS, Autizm kimi xəstəliklərin dəqiq çarəsini tapmağa yaxınlaşan Dr. Bradstreet sinəsindən vurularaq öldürülüb. Bildirilir ki, həkimin araşdırması yaxşı gedirmiş və uğurlu nəticələrin əldə edilməsi yaxın imiş. 24 həftəlik bir müalicə müddətində 20 min dollara yaxın maliyyə xərclənib, 85 % uğurlu nəticə verən tətqiqatın daha çox uğurlu ola biləcəyi təsdiqlənmişdi.

ABŞ qida və dərman idarəsi isə həkimin bu araşdırmasını qanunauyğun hesab etmirdi. İstifadə etdiyi dərmanları isə təsdiqlənməmiş hesab edirdilər. Lakin bu müalicə üsulu təsdiqini tapmasa da, Yaponiya daxil olmaqla, bir çox ölkədə olduqca uğurlu nəticə verib. Bundan sonra beynəlxalq səviyyədə "xərçəng üçün şəfa üsulu” olaraq elan edilib.

Bu həkimin müalicə metodu ilə bir çox xəstəliklər müalicə edilə bilir. Onun müəmmalı ölümünün təfərrüatı isə gizlin saxlanılıb. Həkimin ailəsi belə bu barədə məlumatlandırılmır. Ailənin məhkəməyə ölüm səbəbi barədə tələbləri isə nəticəsiz qalır.

Bu ölüm araşdırmaçı həkimlərlə bağlı bir faktı yenidən diqqət mərkəzinə çıxarıb. Keçmiş vaxtlardan ciddi xəstəliklər üzərində aparılan araşdırmaların nəticəsi tibdə inqilab etməyə yaxınlaşanda tədqiqat müəmmalı şəkildə dayandırılır, həmin araşırmanı aparan həkimlər isə müəmmalı şəkildə ölü tapılır.

(medicina.az)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.