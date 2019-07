Afrika ölkəsi Papua Yeni Qvineyada şiddətli yeraltı təkanlar baş verib.

Publika.az xəbər verir ki, Yeni Britaniya bölgəsində 6,3 bal gücündə zəlzələ olub.

Bu barədə Avropa – Aralıq dənizi Seysmoloji Mərkəzinin (EMSC) açıqlama yayıb.

Tələfatla bağlı məlumat yoxdur.

