Dünyada ən qəribə məktəblər və təhsil sistemləri - FOTOLAR

Məktəb təhsili hər kəs üçün eyni şeyləri ifadə etmir. Əsasən gördüyümüz təhsil, məktəb binası, məktəbə gedərkən geydiyimiz geyim və s. yaşadığımız ölkəyə və hətta bölgəyə görə dəyişir. Bəzi məktəblərdə dərs saatı, ev tapşırıqları, imtahan və s. olmasa da, bəzi məktəblərdə şagirdlər 20 saatınızı keçirməyə məcburdular.

Metbuat.az dünyanın fərqli bölgələrindəki fərqli təhsil sistemini təqdim edir:

Yeni Dehli-Hindistanda körpünün altında təhsil verən bir məktəb mövcuddur.

Dehli metro körpüsünün altında divarları olmayan bir açıq hava məktəbi fəaliyyət göstərir. Tamamilə ödənişsiz olan bu məktəbin şagirdləri adətən kasıb qaçqın əhalinin, günlük və mövsümlük işçilərin uşaqları olur. Şagird sayı dəyişən bu məktəbin nüfuzu 100-ə qədər çatır.

Banqladeşdə dərslər bəzən bir qayıqda keçirilir.

Banqladeşin ümumi ərazinin 70 fazi dəniz səviyyəsinin yalnız bir metr üstündə yerləşir. Məktəb yaşına çatmış uşaqların nüfuzu burada çox olduğudan sel zamanı uşaqların dərslərinə davam edə bilməsi üçün qeyri-adi bir üsul tapılıb. Yerli məktəblərin seldən əziyyət çəkməməsi üçün məktəbləri üzən bir platformanın üzərində inşa edirlər. Beləliklə uşaqlar sel zamanı sular yüksəldikdə də təhsildən geri qalmır. Bu məktəblərdə enerji günəş panelləri ilə təmin edilir.

Tokioda şagirdlərdən məktəbə gələrkən qoruyucu başlıq taxmaları tələb olunur.

Bəzi ölkələrdə, xüsusən kənd yerlərində yaşayan uşaqlar məktəbə piyada gedib gəlirlər. İllər boyu məktəblər bu uşaqları səfərləri zamanı qorumaq üçün müxtəlif yollara əl atıblar. Sunamilərin və zəlzələlərin böyük təhlükə daşıdığı Tokioda uşaqlardan məktəbə gələrkən və evlərinə qayıdarkən qoruyucu başlıq taxmaları tələb olunur. Bir təhlükə anında onları bu şəkildə qorumağı düşünürlər.



Almaniyada nəhəng pişik formasında məktəb

Dünyada müxtəlif ölçüdə məktəb binaları mövcuddur. Amma Almaniyada yerləşən "Kindergarten Wolfartsweier" ibtidai məktəbi nəhəng bir pişik formasında tikilib. Bu məktəbin başqa bir bənzəri yoxdur.

Amerika Bruklində imtahan, ev tapşırığı və sinif keçmə olmayan bir məktəb

Amerika Bruklində yerləşən "Free School" 1960-cı illərdən fəaliyyət göstərir və bu məktəbdə ev tapşırığı, imtahan və sinif keçmə kimi anlayışlar yoxdur. Bundan başqa məktəbdə sinif də məcburi deyil.

Okean ölkələrində məktəbə ayaqqabıyla gəlmək məcburi deyil



Yeni Zelandiya və Avstraliya kimi bəzi Okean ölkələrində şagirdlərin məktəbə gələrkən ayaqqabı geyinmə məcburiyyəti yoxdur. Məktəbə ayaqqabıyla gəlirlər, ancaq sinifdə ayaqqabı geymək məcburiyyətində deyillər. Bu qayda əlbəttə, mövsüm şərtlərinə görə dəyişiklik göstərir.



Cənubi Koreyalı şagirdlər günlərinin 16 saatını məktəbdə keçirir



Cənubi Koreyada standart dərs saatları 8 - 16 arasında dəyişir. Bu dünyadakı bir çox ölkədən daha uzun bir müddətdir.. Amma bir çox koreyalı tələbəyə bu müddət kifayət etmədiyi üçün xüsusi məktəblər də daxil olmaqla bir çox tələbə axşam saat 6-9-a qədər məktəbdə qalır.



https://metbuat.az/news/1222886/agacin-ustunde-tikilen-otel-gorenleri-heyretlendirir.html



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.