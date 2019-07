Müğənni Aygün Mahmudova sosial şəbəkədə yeni fotosunu izləyiciləri ilə bölüşüb.

Milli.Az ölkə.az-a istinadən bildirir ki, son zamanlar xeyli çəki atan müğənninin fotosu marağa səbəb olub.

Belə ki, Mahmudovanın yeni fotosunu görənlər onu tanımayıblar. İzləyicilər onun arıqlayaraq çox incə və gözəl olduğunu qeyd ediblər.

Qeyd edək ki, Aygün Mahmubova rejissor Kənan Mahmudovun həyat yoldaşıdır. Cütlük üç övlad tərbiyə edir.

Milli.Az

