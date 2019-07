İsrailin Ramat Haşaron şəhərindəki “İsrael Military İndustries” şirkətinə məxsus müəssisədə güclü partlayış baş verib.

“Report” “MIGNews”ə istinadən xəbər verir ki, ilkin məlumata görə, əl qumbaraları sexində baş verən partlayışdan sonra müəssisə dən tüstü qalxdığı bildirilir.

Hələlik zərərçəkənlər barədə məlumat verilmir.

Hadisə yerinə yanğın və xilasetmə xidmətlərinin əməkdaşları cəlb edilib.



