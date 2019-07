Bakıda psixiatriya xəstəxanasında müalicə olunan 29 yaşlı kişi intihar edib.

Hadisə Səhiyyə Nazirliyinin Sabunçu rayonu Maştağa qəsəbəsində yerləşən 1 saylı Respublika Psixiatriya xəstəxanasında qeydə alınıb.

Orada müalicə olunan Ağcabədi rayon sakini, 1990-cı il təvəllüdlü Vasif Həsənov özünü palatanın pəncərəsinin dəmir barmaqlıqlarından asaraq intihar edib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.(Report)

