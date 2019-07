Məşhur amerikalı model Codi Harrison-Bauer yeni fotosesiyaya çəkilib.

Milli.Az ölkə.az-a istinadən bildirir ki, 58 yaşlı model "Sports İllustrated" jurnalı üçün bikinidə kamera qarşısına keçib. "The Sun" nəşrinin məlumatına əsasən, Codi gənc modellərlə birlikdə çimərlik geyimində çıxış edəcək.

58 yaşlı modelin fitnes-zalı var. O, iki böyük qız anasıdır. Codi bildirib ki, hərəkəti ilə həmyaşıdlarını ruhlandırır.

Milli.Az

