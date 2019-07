Fransanın Marna bölgəsinin Avene-Val-Deor kommunasında qatarla avtomobilin toqquşması nəticəsində 3-ü uşaq olmaqla 4 nəfər ölüb, 4-ü yaralanıb.

“Report” xəbər verir ki, məlumatı yerli BFMTV yayıb.

Bildirilib ki, içərisində 24 sərnişin olan qatar Epernedən Reymsə doğru hərəkət edirmiş.

Hadisənin səbəbi araşdırılır.



