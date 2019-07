Televiziya muğam müsabiqələrinin qalibi, gənc xanəndə Səbinə Ərəbli instaqram hesabından uşaqkən çəkilən videosunu paylaşıb.

Milli.Az xəbər verir ki, Səbinənin rəqs kadrları təqibçilərinin böyük marağına səbəb olub.

Bu da həmin kadrlar:

Qeyd edək ki, Səbinə Ərəbli teleaparıcı İbrahim Azərlə ailəlidir. Cütlüyün iki övladı var.

Məhəmməd Vaqif

Milli.Az

