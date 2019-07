10.000 AZN-ə kompüter almağa dəyər? - Azərbaycanlı vloggerin yeni videosu

Azərbaycanlı vlogger Rəşad Mirzəyev Los-Ancelesdəki "Apple" mağazasından 10 min manatlıq kompüter alıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, vlogger "Youtube" kanalında yerləşdirdiyi videoda dünyanın ən bahalı kompüterlərindən sayılan "Apple Mac Pro"nun göstəricilərini izləyicilər üçün açıqlayıb. "Apple" mağazasında çəkiliş aparan vlogger maraqlı məqamları izləyicilərlə bölüşüb.

Los-Ancelesdəki "Apple" mağazasındakı kompüter aksesuarlarının qiymətləri isə sizi çox təccübləndirəcək. Vloggerin videolarını daim izləmək üçün onun "Youtube" kanalına abunə ola bilərsiniz:

