“CinemaPlus”da çoxdan gözlənilən aksiya

"CinemaPlus"da çoxdan gözlənilən "Super Gün" aksiyasına start verilib. Aksiya hər həftənin çərşənbə axşamı günü keçərlidir.

"Super Gün" aksiyası 16 iyul tarixindən etibarən aktiv olacaq.

Tarif:

2D, günboyu - 3.5 AZN

3D, günboyu - 4 AZN

Bütün gün ərzində yerli və türk filmləri - 4.5 AZN

Dolby Atmos 2D - 4.5 AZN

Dolby Atmos 3D - 5 AZN

Platinum zal, günboyu - 10 AZN

Aksiya bayram və qeyri-iş günlərində etibarlı deyil.

"Super Gün" və başqa endirimli aksiyalar zamanı bonus kartları (CineClub və Umico) tətbiq olunmur.

"CinemaPlus" kinoteatrı hər zaman sizlərə xoş sürprizlər etmək və kino dünyasında olan ən son premyeralar ilə sevindirməyə hazırdır.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.