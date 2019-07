"Fənərbağça"nın ötən mövsüm "Qremio"dan heyətinə qatdığı Jailsona İtaliyadan təklif var.

Metbuat.az bildirir ki, 23 yaşlı braziliyalı futbolçuya italyan "İnter"i elçi düşüb. Appeninlilər sambaçı üçün 10 milyon avro təklif etsələr də istanbullular futbolçunu 12 milyondan aşağı satmaq fikrində deyillər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.