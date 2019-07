Müğənni Əbdül Xalid uzun müddət sonra qızı ilə fotosunu paylaşıb.

Milli.Az ölkə.az-a istinadən bildirir ki, o, Mədinə ilə doğum gününə qatılıb.

Qeyd edək ki, ifaçı həyat yoldaşından boşanıb. Qızı anasının himayəsindədir.

Milli.Az

