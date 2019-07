Qazaxda 12 yaşlı oğlanı maşın vurub öldürdü

Bakı. Samir Əli - Trend:

Qazax rayonunda azyaşlı piyadanın ölümü ilə nəticələnən yol qəzası baş verib.

Trend-in məlumatına görə, hadisə rayonun Daş Salahlı kəndində baş verib.

Rayonun Çaylı kənd sakini Qocayev Etibar Rəşid oğlu idarə etdiyi "VAZ 21154" markalı 20-DU-445 dövlət nömrə nişanlı avtomobillə Daş Salahlı kənd sakini, 2007-ci il təvəllüdlü Aqrayev Məhəmməd Vüqar oğlunu vurub.

Hadisə nəticəsində piyada aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində keçinib.

Faktla bağlı cinayət işi başlanıb.

