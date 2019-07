Neymar PSJ-nin düşərgəsində - məşqlərə başladı

PSJ-nin hücumçusu Neymar komandanın düşərgəsinə qayıdıb.

Milli.Az qol.az-a istinadən xəbər verir ki, dünən gecə San-Pauludan Paris uçan braziliyalı futbolçu səhər saatlarında klubun bazasına yollanıb. Onun komanda ilə birlikdə məşqlərdə iştirak etdiyi bildirilir.



Bu gün həmçinin futbolçu ilə PSJ-nin idman direktoru Leonardo arasında gecikmə məsələsinə görə iclas nəzərdə tutulub.



Qeyd edək ki, PSJ iyulun 8-də Neymarın mövsümöncəsi keçirilən ənənəvi iclasa qatılmadığını və buna görə cərimələndiyini açıqlamışdı. Futbolçunun atası isə oğlunun hələ 1 həftəlik istirahət vaxtının olduğunu bildirmişdi.

Milli.Az

