Bakı. Samir Əli - Trend:

Bakıda daha bir yol qəzası baş verib.

Bakı Nəqliyyat Agentliyindən Trend-ə verilən məlumata görə, hadisə bu dəqiqələrdə paytaxtın Ziya Bünyadov prospektindən Koroğlu m/st-sı istiqamətində (Çerment körpüsünün üstü) baş verib.

Qəza səbəbindən hadisənin baş verdiyi hər iki istiqamətdə sıxlıq müşahidə olunduğu qeyd edilir.

