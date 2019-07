Azərbaycanda sığorta bazarı təkmilləşdirilir

Bakı. Xeyrəddin Nəsirzadə - Trend:

Azərbaycanda sığorta bazarında münasibətlərin tənzimlənməsini avtomatlaşdırmaq üçün işlər aparılır, xüsusən bu yeni proqram təminatı üçün tətbiq olunur.

Bu barədə Azərbaycan Sığortaçılar Assosiasiyasının (ASA) İdarə Heyətinin sədri Azər Əliyev Trend-ə deyib.

İdarə Heyəti İcbari Sığorta Bürosunun (ISB) yaxın günlərdə başlayacaq yeni onlayn sığorta hadisələrinin tənzimlənməsi sistemindən danışıb.

Onun sözlərinə görə, İSB-nin elektron informasiya sisteminin Azərbaycan Əhalinin Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin sisteminə inteqrasiyası istehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəliklərinin nəticəsi olaraq elektron formada iş qabiliyyətinin itirilməsinə görə icbari sığorta üzrə sığorta siyasətinin verilməsi sahəsində həyata keçirilir.

Assosiasiyanın rəhbəri, həmçinin "Audatex Azərbaycan" şirkətinin Azərbaycanda vahid sığorta zərərlərinin qiymətləndirilməsi sisteminin tətbiqinin təşəbbüskarı olduğunu qeyd edib.

ASA başçısının sözlərinə görə, Azərbaycanda kənd təsərrüfatı sığortasının təşviqi ilə bağlı yeni qanun layihəsinin təsdiqindən sonra bu sahədə sığorta haqlarının artması müşahidə olunacaq.

A.Əliyev, həmçinin qeyd edib ki, sığorta agentlərinin peşəkar bilikləri vacibdir: "Sığorta agentlərinin ixtisaslarının artırılması lazımdır ki, təkcə icbari yox, müxtəlif növ sığorta növləri üzrə xidmət göstərib, fəaliyyət sahələrini genişləndirsinlər. İcbari sığorta təftiş və düzəliş tələb edir.

Sədrin sözlərinə görə, nəzarət və cəza mexanizmləri müəyyənləşdirilməyib. Onun fikrincə, səmərəliliyin artırılması üçün bu növ sığorta avtomatlaşdırılma lazımdır.

Trend-in ən mühüm və maraqlı xəbərlərini "Telegram"da izləyin

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.