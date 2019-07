Müğənni Roza Zərgərli əməliyyat olunacaq.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, buna səbəb onun ayağında olan problemdir.

Sənətçinin əməliyyatı xaricdə gerçəkləşəcək. Bu barədə o, "ATV maqazin onlarla" proqramında məlumat verib.

"Ayağımda problem var. Gələ ilin mayında İsraildə müalicə olunacam. Artıq bunun üçün danışıqlar gedir, müalicə başlayıb" deyə, R.Zərgərli bildirib.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.