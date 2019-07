Türkiyə yeni sanksiya dalğası ilə üz-üzə

Türkiyə yeni sanksiya dalğası ilə qarşı-qarşıya qalıb.

Publika.az xəbər verir ki, Şərqi Aralıq dənizində enerji axtarışlarının nəticə verməsi ilə Avropa İttifaqı Ankaraya sanksiya tətbiq edəcək.

Xarici işlər naziri Mövlud Çavuşoğlu Avropa İttifaqı Xarici Münasibətlər və Təhlükəsizlik üzrə xüsusi təmsilçisi Federika Mogerini ilə telefonda danışıb. Diplomatik mənbələrdən verilən məlumata görə, görüşmədə Şərqi Aralıq dənizi məsələsi müzakirə olunub.

Avropa İttifaqı Xarici işlər nazirləri isə bu gün Türkiyəyə tətbiq ediləcək sanksiyaları müzakirə etmək üçün bir araya gəlib.

