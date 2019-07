Pakistanda sel - Su 2 məscidi dağıtdı, 22 ölü

Pakistanın Kəşmir regionunda daşqınlar baş verib.

Milli.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, təbii fəlakət nəticəsində 22 nəfər həlak olub.

Ölkənin təbii fəlakətlərlə mübarizə idarəsinin direktoru Səid ur-Rəhmanın sözlərinə görə, daşqınlar nəticəsində 150-dən çox ev və 2 məscid dağılıb.

Hazırda dağılmış evlərdə təhlükədə qalan insanların təxliyə edilməsi üçün iş aparılır. Yerli sakinlərin müvəqqəti yerləşdirilməsi üçün hökumət düşərgələr təşkil edib.

Qeyd edək ki, son günlər Pakistanda yağan aramsız yağışlar daşqın və sürüşmələrə səbəb olub.

