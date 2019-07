Dünyanın ən böyük heykəli orada inşa edildi - FOTOLAR

60 metr uzunluğa və 45 metr genişliyə sahib olan və hazırlanması təxminən 10 il davam edən nəhəng heykəl dünyanın ən böyük quş heykəli kimi qeyd olunub.

Metbuat.az xarici mediaya istinadla bildirir ki, ötən il Hindistanın Kerala əyalətində açılan Jatayu dünya mərkəzində yerləşən dünyanın ən böyük quş heykəli Hindistanın yeni cazibə mərkəzi halına gəlib.

Dəniz səviyyəsindən 300 metr yüksəklikdə olan bir qayanın üzərində yerləşən heykəl Ramayana dastanında bir obraz olan "Jatayu" quşunun eynisidir.

Əfsanəyə görə, heykəlin dayandığı "Jatayupara" əfsanəvi quş jatayunun Ravana tərəfindən qanadları kəsilərək öldürüldüyü yerdir.

İnsan və digər canlıların bir-birinə dəyər verdiyi bir dövrü əks etdirən bu şah əsər Raciv Anchal tərəfindən tam 10 il müddətə başa gəlib. İndidən turistlərin maraq dairəsinə çevrilən bu heykəlin yaxın gələcəkdə Hollivud filmlərində görülməsi gözlənilir.

İnsan əli ilə inşa edilmiş ən gözəl əsərlərdən biri olan bu ən böyük heykəl gerçək bir sənət əsəridir.

