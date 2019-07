Gürcüstanın Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti radioaktiv maddələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olan Ermənistan vətəndaşını saxlayıb.

Milli.Az APA-ya istinadən xəbər verir ki, Sadaxlı gömrük-keçid məntəqəsində Ermənistan vətəndaşına məxsus mikroavtobusa baxış keçirilərkən 71.3 kq radioaktiv izotoplara malik "Torium 232" maddəsi aşkar edilib.

Radioaktiv maddənin insan həyatı üçün ölümcül təsirə malik olduğu bildirilir.

Faktla bağlı Əks-Kəşfiyyat Departamenti araşdırmalara başlayıb.

